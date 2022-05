Efter skandalvideon - Zouma erkänner sig skyldig

West Ham-backen Kurt Zouma hamnade tidigare i år i blåsväder, då det kom ut en video på när han slog och sparkade en katt. Den engelska djurskyddsorganisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) öppnade sedan en utredning och sedermera blev fransmannen åtalad för djurmisshandel.

Nu rapporterar BBC att Zouma var på plats i rätten under tisdagen och erkände sig skyldig till två brott mot djurskyddslagen. Brotten, som han erkände, handlar om att han vid två fall orsakat onödigt lidande för ett skyddat djur, skriver BBC.

När Zouma slog och sparkade på katten i vintras hördes han även, enligt åklagaren Hazel Stevens, säga: "Jag svär att jag ska döda den, jag svär att jag ska döda den".

Zouma blev förra säsongen noterad för 33 matcher med West Ham i England.