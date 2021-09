Efter skräckskadan - Leeds tänker överklaga

Leeds United tänker överklaga Pascal Struijks röda kort som han fick efter tacklingen på Liverpools Harvey Elliott i helgen, skriver The Athletic. Liverpools unga talang blev utburen på bår och förd till sjukhus efter att foten tydligt pekade åt fel håll.

The Athletic skriver också att Leeds planerar att skicka in överklagan till det engelska fotbollsförbundet, Football Association (FA), på tisdagseftermiddagen för att upphäva Struijks avstängning. Mittbacken är just nu avstängd i tre matcher efter att ha fått ett rött kort direkt.

Leeds ska vara i ett desperat behov att upphäva avstängningen på försvararen eftersom både Robin Koch och Diego Llorente är skadade inför deras match mot Newcastle på fredag.