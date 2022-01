Efter skräcktacklingen - Laporte visar upp sitt sår: "Tack för souveniren"

Manchester City var under lördagen illa ute mot Southampton, men klarade i slutändan kryss på St Mary's Stadium. I den 65:e minuten kvitterade den något ovane målskytten Aymeric Laporte till slutresultatet 1-1, vilket gör att City fortsatt toppar tabellen med god marginal ner till tvåan Liverpool i Premier League.

Men kvällen kunde slutat illa för Laporte.

I slutet av matchen kom Southamptons Stuart Armstrong in med dobbarna först i spanjorens lår, vilket troligen fick City-lägret att hålla andan. I slutändan kunde Laporte fortsätta spela, men med ett sår på ena låret.

Laporte visar nu upp såret på Twitter med en hälsning till sina följare.

"Tack för souveniren", skriver han på Twitter.

Trots den tuffa tacklingen fick Armstrong endast gult kort för tilltaget. Laporte är den här säsongen noterad för 22 matcher med Manchester City.

Well thanks for the souvenir lol pic.twitter.com/okzDpDytXt