Victor Nilsson Lindelöf har visat upp en strålande form i Manchester United den senaste tiden, och svensken har hyllats stort av både medier och managern Ole Gunnar Solskjær. Senast blev mittbacken också målskytt - för första gången i United - och räddade en poäng med sitt sena 2-2-mål mot Burnley.

Lindelöf nominerades nyligen som en av tre kandidater till månadens spelare i United, och får nu ytterligare ett kvitto på sina fina insatser. Svensken är en av sex spelare som är nominerade till månadens spelare i Premier League. Även lagkamraten Marcus Rashford är nominerad.

Övriga nominerade är Burnleys målvakt Tom Heaton, Bournemouth-anfallaren Joshua King, Arsenals anfallare Alexandre Lacazette och Southampton-anfallaren James Ward-Prowse.

I kategorin månadens manager i Premier League är Uniteds Ole Gunnar Solskjær nominerad.

