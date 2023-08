Efter uteblivna straffen – Webb har bett om ursäkt till Wolves

Manchester Uniteds möte med Wolverhampton var sist ut under Premier Leagues premiäromgång under måndagskvällen. Efter en krampaktig historia kunde hemmalaget hålla undan och vinna med 1-0 på Old Trafford. Men efterspelet har inte handlat om Raphaël Varanes matchavgörande mål.

Det har handlat om den straff som uteblev på tilläggstid efter att André Onana rammat Wolves-anfallaren Sasa Kalajdzic i matchens absoluta slutskede.

- Om du går för bollen och dundrar in i spelaren så hårt, det måste vara en foul. Jag är inte förvånad över att vi inte fick det. Jag trodde att han skulle komma till VAR-skärmen men han kom över för att ge mig gult kort, sa Wolves-tränaren Gary O’Neil till Sky Sports efter matchen.

Efter kraftiga protester uteblev straffsparken och Gary O’Neil varnades för sina kraftiga protester. Men nu gör uppgifter gällande att utfallet kunde blivit ett annat.

Enligt uppgifter från BBC har Howard Webb, ordförande för domarförbundet PGMOL, ringt och bett Wolves om ursäkt för den uteblivna straffen.