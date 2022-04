Efter vinsten mot Palace – Emil Krafth hyllas igen

Newcastle har ryckt upp sig rejält under andra halvan av säsongen. Från att ha legat på en jumboplats och vunnit en enda match av tjugo, har de svartvita nu vunnit nio av 14 matcher.

En annan som blommat under tiden är Emil Krafth, som fick chansen när nyförvärvet Kieran Trippier blev skadad. Till en början var fansen oroliga för vad Krafth skulle åstadkomma, men den oron verkar ha försvunnit nu. Innan Steve Bruce lämnade laget och Eddie Howe tog över som tränare hade Krafth inte startat många matcher, men numera är det mer regel än undantag att svensken startar på högerbackspositionen.

I stället hyllas svensken nu, och får betyg i tidningen Chronicle live i form av 8:or, två matcher i rad. I Newcastles vinst mot Leicester (2-1) och nu senast mot Crystal Palace (1-0).

"Ännu en utmärkt uppvisning från den svenska stjärnan. Gör livet tufft för (Eddie) Howe när (Kieran) Trippier kommer tillbaka. Zaha blev frustrerad", skriver tidningen efter onsdagens match på St James Park.

Dessutom har tränare Howe tidigare sagt att Krafth var "enastående defensivt, trots att han varit sjuk".

“I thought he was outstanding, defensively.



“He was one of the players that’d had an illness. He’d missed a couple of days’ training.”



Eddie Howe has been talking to @bbcnewcastle about Emil Krafth’s performance in Newcastle’s win over Leicester #NUFC pic.twitter.com/ZGA1RRr2sQ