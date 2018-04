Efter Wengers besked - Mertesacker: "Känslosamt"

Arsenal-tränaren Arsene Wenger meddelade under fredagen att han lämnar sitt uppdrag som huvudtränare i den engelska storklubben efter säsongen. Klubbens tyske mittback Per Mertesacker, som värvades in av Wenger 2011, var en av flera spelare i truppen som blev berörd av tränarens besked.

- Vi har just blivit informerade om det här. Det är ganska känslosamt och det kommer att ges tid att smälta det, men det är en sorglig känsla just nu, säger Mertesacker enligt den engelska tidningen Daily Mirror.

- Han har haft så mycket förtroende för mig genom hela min karriär. Han tog hit mig, gav mig möjlighet att spela och gjorde mig till kapten, även om jag var skadad, fortsätter han.

Mertesacker vann bland annat, ihop med Wenger, tre FA-cuptitlar.

- Minnena av att vinna titlar med honom och att ge glädje åt så många människor, något han har gjort i åratal, är en väldigt stor bedrift, säger försvararen.

Mertesacker har tidigare gått ut med att han lägger skorna på hyllan efter den här säsongen för att sedan bli ansvarig för akademin i Arsenal.