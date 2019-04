I början av maj förra året skadade Marcus Olsson knäet allvarligt. Men nu, snart ett år efter den tunga smällen, har svensken gjort comeback.

I U23-mötet mellan Olssons Derby och West Ham United, spelade svensken 45 minuter och passade också på att spela fram till Derbys ledningsmål i första halvlek.

I den andra halvleken kom ytterligare tre mål och mötet slutade oavgjort, 2-2.

HT: #DCFCU23s 1-0 West Ham



The Rams lead after @JaydenLawson7's close range finish, with the assist going to the returning Marcus Olsson... 🙌 pic.twitter.com/mIMFbeG0jt