Eidevalls succé - utses till månadstränare igen

Jonas Eidevall har fått en smakstart på sin internationella tränarkarriär. Sedan han tog över som Arsenal-tränare i juni i år har han än så länge inte förlorat någon ligamatch med laget. Efter fem omgångar av Women's Super League har Arsenal vunnit fem av fem matcher, och leder ligan tre poäng framför stadsrivalen Chelsea på andraplats.

Arsenals obesegrade resultat innebar att han i oktober vann månadens tränare för september månad - och nu har han vunnit månadens tränare för oktober månad också. Det innebär att svensken vunnit två månadens tränare-priser av två möjliga.

Den enda matchen Eidevall förlorat som Arsenal-tränare är i Champions League mot Barcelona, då Londonlaget föll med 4-1

