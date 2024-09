Elanga bakom mål i jätteskräll mot Liverpool

Liverpool jagade under lördagen fjärde raka segern den här säsongen i Premier League. Arne Slots manskap tog emot Nottingham Forest, där Anthony Elanga inledde på bänken, men hade svårt att få hål på "The Reds" på Anfield.

I stället var det Nottingham som skulle få fira den här eftermiddagen.

Elanga, som hoppade in i 61:a minuten, drev elva minuter senare fram med bollen och assisterade Callum Hudson-Odoi, som på läckert vis pricksköt 1-0.

"En briljant passning över planen. Elanga och Hudson-Odoi var fantastiska i kontringsspelet", skriver Sky Sports.

Med sex minuter kvar av ordinarie tid fick även Elanga ett läge för att bli målskytt, men då stod Alisson i vägen och räddade svenskens avslut.

Liverpool föll till slut med 0-1, samtidigt som Elanga och hans lagkamrater fick fira seger för första gången på Anfield sedan 1969.

- Sedan starten av försäsongen har stämningen varit bra, och vi fick in de nya spelarna tidigt. Vi kom hit till Liverpool och det är inte många lag som kan slå dem och spela så som vi gjorde. Vi blev i slutändan belönade för det, säger Elanga till BBC och fortsätter:

- Den här matchen påminde om den vi gjorde mot Chelsea (1-0-seger på bortaplan). Det var en speciell seger i dag. Jag och Callum (Hudson-Odoi) pratade på bänken om att göra skillnad när vi kommer in. Vi har börjat säsongen bra, men vi har fortfarande 35 matcher kvar. Vi tar en match i taget.

Hjälten Callum Hudson-Odoi är också glad efteråt.

- Vi visste att vi som avbytare skulle komma in vid en viss tidpunkt. Vi hade fräscha ben för att springa in bakom och orsaka problem för dem. Jag såg luckan i det bortre hörnet och så fort jag träffade bollen visste jag att det fanns en god chans att den skulle gå in. Vi började bra och vi avslutade bra, säger han till BBC och fortsätter:

- Det är en enorm seger, och det är galen stämning.

Liverpool är på andra plats med nio poäng, medan Forest är på fjärde plats med åtta poäng efter fyra omgångar i Premier League.

- Det är synd. Det är inte alls bra att tappa poäng på hemmaplan. Motståndaren ville bara försvara och slå långbollar. Vi gjorde det lätt för dem när de gjorde mål. Det var dåligt försvarsspel från vår sida. Vi skapade inte så mycket och det var brist på kvalitet. Vi hade behövt mer energi. Vi har tappat tre poäng i onödan, säger Liverpool-keepern Alisson till BBC.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Diaz - Jota.

Nottingham Forest: Sels - Aina, Milenkovic, Murillo, Moreno - Dominguez, Yates - Ward-Prowse, Anderson, Gibbs-White - Wood.