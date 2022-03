Elanga får chans på utmärkelse efter United-succén

Anthony Elanga, 19, kan blicka tillbaka mot ett framgångsrikt februari i Manchester United. Detta trots att svensken inledde förra månaden med att missa den avgörande straffen i FA-cupmatchen mot Middlesbrough.

Elanga tog nämligen revansch på sig själv genom att göra viktiga mål mot såväl Leeds som Atlético Madrid i slutet av februari.

Målet mot Leeds innebar 4-2 i slutminuterna och säkrade tre viktiga poäng i Premier League, medan 1-1-målet borta mot Atlético gav United ett lovande utgångsläge inför hemmareturen i Champions League-åttondelsfinalen. Nu belönas Elanga för sina fina insatser i United-tröjan.

Den svenske anfallstalangen, som ännu inte gjort debut för A-landslaget, är nämligen en av tre som nominerats till månadens spelare i Manchester United. De övriga nominerade är Jadon Sancho och Raphael Varane.

🇫🇷 @RaphaelVarane

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @Sanchooo10

🇸🇪 @AnthonyElanga



Who gets your vote for February's award? 📲#MUFC