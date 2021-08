Elanga-hinten: Med på Old Traffords framsida

Det svenska anfallslöftet Anthony Elanga, 19, slog igenom på den stora scenen i våras när han fick debutera i Manchester Uniteds A-lag och nickade in ett mål i sista Premier League-omgången mot Wolverhampton. Elanga följde sedan upp det med att göra mål i U21-landslagets EM-kvalmatch mot Luxemburg i juni.

Under sommarfönstret har det spekulerats i huruvida Elanga ska stanna i United för att slåss om en plats i A-laget eller lånas ut till en mindre klubb för att få mer speltid. United-managern Ole Gunnar Solskjær har tidigare öppnat för att behålla svensken som ett anfallsalternativ.

- Det skulle vara lätt att säga att grabben borde gå på lån, men han gör så bra ifrån sig. Han är elektrisk, snabb, skicklig, han är inte rädd för något och han har modet hos en Manchester United-spelare, har Solskjær sagt.

Lokaltidningen Manchester Evening News hittade i helgen ett tecken på statushöjning för Elanga i United. Det har officiellt bekräftats att han bytt tröjnummer från 56 till 36, vilket ses som en uppgradering.

Inte nog med det. En skarpsynt The Athletic-journalist påpekar att Elanga också finns med på den nya gigantiska väggbilden på framsidan av Old Trafford - måhända ett tecken på att svensken blir kvar i United under hösten.