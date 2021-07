Elanga målskytt igen för United - hyllas: "Briljant volley"

Anthony Elanga har fått allt fler chanser i Manchester Uniteds A-lag. I helgen blev den 19-årige svensken målskytt i mötet med Championship-laget Queens Park Rangers - och i kväll slog Elanga till igen i en träningsmatch mot Premier League-nykomlingen Brentford på Old Trafford.

Elanga mötte ett Aaron Wan-Bissaka-inlägg från höger med en volley och borrade ner bollen i målvaktens vänstra hörn. Målet betydde 1-0 för Manchester United i en match som slutade 2-2.

Elanga byttes ut efter en timmes spel, och efter matchen belönades han med en åtta i betyg på en tiogradig skala av lokaltidningen Manchester Evening News, bäst i laget tillsammans med den andre målskytten Andreas Pereira. "Perfekt teknik vid sin volley som gav United 1-0 och hans rörlighet drog ut Brentford", skriver tidningen, som även kallar 1-0-skottet för en "briljant volley".

Elanga hyllas även av tränare Ole Gunnar Solskjær efter matchen.

- Han har gjort det väldigt bra. Vi vet att han är en bra spelare. Han är en bra kille, han jobbar alltid hårt och med ett leende, och undrar vad mer han kan göra, säger Solskjær om Elanga på Manchester Uniteds twitterkonto.

Solskjær fortsätter:

- Han är så hungrig efter att utvecklas och bli bättre. Han kan spela på vänsterkanten, högerkanten, som forward... Han kommer att vara en tillgång.

Förra säsongen gjorde Elanga två Premier League-framträdanden för United, och noterades där för ett mål i ligan.

I United-truppen till kvällens match fanns inte Victor Nilsson Lindelöf med, och Potnus Jansson saknades för Brentford.

Manchester United inleder Premier League-säsongen hemma mot Leeds United 14 augusti.

𝗔𝗪𝗕 𝘅 𝗘𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮 👏



A well-worked, and expertly finished, opener by the Reds! 🔴#MUFC