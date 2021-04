Elanga med drömmål för United - se fullträffen här

I torsdagens Europa League-match mellan Granada och Manchester United fanns svenske Anthony Elanga med på bänken för Premier League-klubben. Dessvärre blev det inget inhopp för 18-åringen, som fick se sitt lag vinna med komfortabla 2-0.

Istället skulle han ta chansen dagen efter, i U23-matchen mot West Ham. Vid ställningen 1-0 (55:e minuten)fick han bollen till vänster, drev in, överstegsfintade, skottfintade, och avslutade i krysset.

Det skulle bli starten på en kollaps. Fyra minuter senare reducerade West Ham, och när domaren blåste av matchen hade London-klubben vänt till 2-3.

Se målet här nedan.

Anthony Elanga scores on his return from injury 🔥 pic.twitter.com/SEM6BtHb5Q