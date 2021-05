Elanga med första PL-målet när United vann i slutomgången

I mötet med Leicester City i Premier League tidigare i maj fick den svenske anfallstalangen Anthony Elanga, 19, göra sin A-lagsdebut för Manchester United. Det kom efter en period där Elanga suttit med på bänken i flera av A-lagets Europa League-matcher.

När United i kväll spelade sista ligamatchen för säsongen borta mot Wolverhampton fick svensken chansen i startelvan på nytt. Victor Nilsson Lindelöf inledde matchen på bänken.

Efter tolv minuter skickade Daniel James in ett inlägg från vänster som Anthony Elanga mötte med pannan. Svensken var hur säker som helst när han nickade in 1-0 för United med sitt första A-lagsmål för klubben.

Wolves kvitterade till 1-1 genom Nelson Semedo i slutet av första halvlek, men United återtog ledningen när Juan Mata skickade in en straff på tilläggstid, ett mål som skulle bli matchens sista då United vann med 2-1.

United slutar tvåa i säsongens Premier League-tabell, tolv poäng efter mästaren Manchester City. Säsongens sista match spelar man på tisdag mot Villarreal i finalen av Europa League.

Elanga var på planen hela matchen mot Wolves för United. Elanga föddes i Hyllie 2002 och är son till den förre Malmö FF-spelaren Joseph Elanga, som representerade Kameruns landslag under sin aktiva karriär. Hittills har Anthony dock valt att spela för de svenska ungdomslandslagen. På tisdag tar U21-landslagets förbundskapten Poya Asbaghi ut sin första trupp inför EM-kvalet i juni.

Elangas karriär började i Elfsborgs ungdomslag innan han gick till MFF som tolvåring 2014. Samma år flyttade han till Manchester Uniteds ungdomsakademi. Den här säsongen står han noterad för nio mål i reservlagsserien.

Startelvor:

Wolverhampton Wanderers: Patricio - Boly, Coady, Saiss - Semedo, Dendoncker, Moutinho, Ait-Nouri - Neves - Traore, Silva.

Manchester United: Henderson - Williams, Bailly, Tuanzebe, Telles - Matic, van de Beek - Diallo, Mata, James - Elanga.

