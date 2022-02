Elanga utsatt för rasistiska påhopp efter straffmissen

Fredagens FA-cupmatch mellan Manchester United och Middlesbrough avgjordes på straffar efter 1-1 vid förlängningens slut.

I den åttonde straffomgången klev den svenske anfallstalangen Anthony Elanga, 19, fram för United och sköt högt över. En miss som betydde att Premier League-giganten chockartat åkte ur FA-cupen redan i den fjärde omgången.

En talesperson för Meta, företaget som äger Instagram, har bekräftat att en rad kommentarer redan har raderats på Elangas konto och att en utredning pågår.

Under natten stöttades den 19-årige svensken av sina lagkamrater på sociala medier. Marcus Rashford skrev "Anthony Elanga, upp med huvudet på en gång" följt av ett hjärta, medan David De Gea skrev enbart "Anthony Elanga" följt av ett hjärta.

Manchester United hade hela 30 avslut mot mål under 120 minuters spel och brände flera chanser till att avgöra matchen före straffläggningen. Bland annat missade Cristiano Ronaldo en straffspark i första halvlek.

Manchester United winger Anthony Elanga was subjected to online racist abuse after the FA Cup penalty shootout loss to Middlesbrough on Friday.