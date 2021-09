Elanga utvisad efter storbråk i United-match

Den svenske anfallstalangen Anthony Elanga, 19, var rubrikernas man när Manchester Uniteds U23-lag ställdes mot Everton under fredagskvällen - av såväl positiva som negativa anledningar.

Elanga öppnade målskyttet redan efter tre minuters spel när han satte bollen i nät från nära håll. United vann också matchen med 1-0.

I slutminuterna startade sedan Elanga ett stort bråk när han delade ut både en och två knuffar på Everton-spelaren Charlie Whittaker ute vid sidlinjen. Whittaker svarade med att kasta bollen mot Elanga, vilket fick svensken att ilskna till rejält och hoppa på Whittaker. Situationen urartade när ett flertal spelare gav sig in i händelserna för att stötta sina respektive lagkamrater.

Elanga var en av tre spelare som blev utvisad i samband med situationen. Whittaker fick också syna det röda kortet.

Anthony Elanga, som kan spela såväl ytter- som centerforward, gjorde sin A-lagsdebut för Manchester United i våras och nickade in ett mål i sista ligaomgången mot Wolverhampton. I onsdags hoppade han in i ligacupmatchen mot West Ham under sista kvarten.

Elanga har även visat framfötterna i det svenska U21-landslaget med fyra mål på fyra matcher.