Elangas succé och mardröm - tvåmålsskytt och utbytt skadad

Manchester Uniteds svenske anfallstalang Anthony Elanga, 18, har under den här säsongen imponerat i Uniteds U23-lag. Elanga har fått gott om speltid och har även stått för en del mål, fyra fullträffar på elva matcher i Premier Leagues U23-liga.

Under måndagskvällen höll han sig framme igen, och dessutom två gånger om mot Leicester City på bortaplan i U23-ligan.

Elanga blev först frispelad till 1-1 och tryckte sedan in ett inspel i mål till 2-2 innan han i andra halvlek blev utbytt skadad när United till slut förlorade med 4-2. Enligt lokaltidningen Manchester Evening News såg anfallaren ut att skada ena axeln, vilket gjorde att han verkade ha rejält ont på planen.

Elanga är numera noterad för sex mål och två assist på tolv matcher i Premier Leagues U23-liga. Talangen har ännu inte fått göra debut för Uniteds A-lag i en tävlingsmatch. Manchester Uniteds U23-lag är numera på tionde plats i ligaspelet.

⌚ HT — #MUAcademy U23s: Leicester 2 #MUFC 2



The hosts went ahead early on but Anthony Elanga's double has put our young Reds right back in the game 💪