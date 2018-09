Eliasson med ny assist - bakom seger i Championship

Bristol Citys svenske mittfältare Niclas Eliasson, 22, hade under förra säsongen svårt att få kontinuerligt med speltid i Championship, men fick tidigare i sommar spela från start och slog till med en assist i premiären. Därefter följde han upp det med tre starter, en match på bänken och ytterligare en assist före kvällens möte med Blackburn på hemmaplan.

Då var det dags igen. Efter 1-1 i halvtid, så slog Eliasson i den 55:e minuten en crossboll till Matty Taylor, som bröstade ner bollen till Marley Watkins och 2-1. I den 82:e minuten höll han sig därefter framme igen, ny crosboll in i straffområdet, den här gången till Marlon Pack, som skrev slutresultatet till 4-1.

Eliasson fick därmed fira ny seger med Bristol City, som nu är sexa i Championship och är noterad för tre assist på fem matcher den här säsongen i England.

Eliasson stabs a cross towards the back post and the onrushing Pack heads home from close range to extend #BristolCity's advantage!



[4-1]#BRCvBLA