Eliasson med premiärassist - kryssade mot Nottingham

Den svenske mittfältaren Niclas Eliasson, 22, lämnade förra sommaren Norrköping för spel med Bristol City i Championship i England. Han hade dock under förra säsongen svårt att få kontinuerligt med speltid och stannade på 13 matcher i Championship.

I dag var det annorlunda. Svensken spelade från start i Bristol Citys premiärmatch mot Nottingham Forest i Championship. Det gav också en drömstart genom att Eliasson redan i den tredje minuten spelade fram Andreas Weimann till 1-0. Det var hans första assist i Championship under hans tid i England, vilket räckte till ledning i halvtid.

I andra halvlek fick däremot Nottingham en minst lika bra start och kvitterade i den 48:e minuten till 1-1 efter mål av Daryl Murphy. Bristol tryckte på för ett ledningsmål, men fick till slut nöja sig med en poäng i premiären.

Eliasson fick inte fullfölja hela matchen och blev utbytt i den 80:e minuten.

