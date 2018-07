Eliasson tror på bra säsong: "Jobbat väldigt hårt"

Förra sommaren lämnade Niclas Eliasson IFK Norrköping för Bristol City. Under debutsäsongen blev det till slut "bara" 13 matcher för Eliasson i The Championship, efter att speltiden under våren varit sparsam.

Nu stundar Eliassons andra säsong i England. När Bristol i tisdags spelade träningsmatch mot League 2-laget Cheltenham gjorde Eliasson två mål i 4-2-segern.

- Det var en jättebra match, laget spelade väldigt bra och jag gjorde två mål, så jag är väldigt glad, säger Eliasson till Bristol Citys hemsida.

- Jag känner mig jättebra. Jag har jobbat väldigt hårt den här sommaren för att komma tillbaka fit och ge mig själv de bästa möjligheterna för säsongen. Jag känner mig i bra form men det är fortfarande tidigt och vi har ett par veckor kvar innan vi börjar säsongen. Men jag känner mig bra.