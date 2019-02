Eliasson vill till Premier League: "Vore konstigt om vi inte siktar på play off"

Niclas Eliasson får kontinuerligt med speltid i Championship. Efter en tuff första säsong kan han bli avgörande i jakten på Premier League. - Det vore självklart konstigt om vi inte siktar på play off, säger han till Fotbollskanalen.

Tidigare AIK- och IFK Norrköping-yttern Niclas Eliasson, 23, hade en tuff första säsong med Bristol City i Championship. Mittfältaren gjorde 13 ligamatcher under säsongen och mestadels genom inhopp, men har i stället lyft den här säsongen. Efter mer än halva säsongen, så är han noterad för två mål och fyra assist på 24 matcher i Championship.

Anledningen till detta? Hård träning under semestern inför säsongsstarten.

- Alla hade individuella samtal med tränaren innan semestern och då gick han igenom vad jag kunde utveckla. Jag jobbade sedan hårt med det under sommaren och visade sedan att jag hade lagt ner mycket tid och att jag verkligen ville vara en viktig spelare den här säsongen. Han sa även till mig sen att han såg att jag utvecklat det vi hade pratat om och att jag visade bra attityd. Jag hade även fått ett år i engelsk fotboll och lärt mig hur det fungerar. Det känns som att jag utvecklats mycket, inte någon speciell kvalitet, mer en helhet, säger han till Fotbollskanalen.

När Bristol City inledde säsongen var Eliasson ordinarie i laget. Svensken startade i stort sett alla matcher under höstsäsongen och bidrog samtidigt med poäng, vilket han bland annat nyligen fick beröm för i lokaltidningen Bristol Post som skrev att han hade bättre leverans än den animerade tv-figuren tillika brevbäraren "Postman Pat".

- Jag såg det. Det är klart att det alltid är kul med positiv kritik. Det känns som att man får det nu när laget går bra, vi vinner mycket matcher och när man känner sig delaktig. Det ger också ett bra självförtroende. Jag jobbar på varje dag för att vi ska få bra resultat och för att vi ska avsluta säsongen på ett bra sätt, säger han.

Men under senaste veckorna har det blivit lite mindre speltid i Championship. Svensken gjorde tidigare i februari mål i 2-1-segern mot Queens Park Rangers, men har samtidigt inte fått speltid i fem av de sju senaste ligamatcherna.

- Vi har ett lag med en väldigt bra dynamik och många olika spelartyper i gruppen som kan vinna matcher åt oss på många olika sätt. Några spelare har startat och gjort det bra, medan andra har kommit in och vunnit matcher åt oss. Det har hjälpt oss att vinna nio raka matcher (innan helgens match). Jag har startat i en del matcher och gjort det bra, medan jag kommit in från bänken och kommit in med energi i andra matcher. Vi har även en starkare trupp än förra året, så vi har hållit ihop det bättre nu, medan vi tröttnade lite då. Jag tror att det är en nyckel till att vi ligger där vi ligger, säger han.

Samtidigt är även spelsystemet emellanåt avgörande för om Eliasson får speltid.

- Vi skiftar ibland mellan 4-4-2 och 3-5-2, även om vi oftast spelar med 4-4-2. Jag är då en av yttrarna, medan ytterbackarna spelar på kanterna i 3-5-2. Jag har dock varit med i alla matcher när vi kört det andra systemet.

Bristol City är i dagsläget placerat på sjätteplats i ligatabellen, vilket innebär play off-spel till Premier League. En uppflyttning vore förstås stort för svensken.

- Vi har inte satt något mål inför säsongen för vad vi måste göra för att det inte ska vara ett misslyckande, men nu ligger vi på play off-plats och det börjar dra ihop sig. Det är väl ungefär 13 matcher kvar, samtidigt som det går snabbt med många matcher här. Det vore självklart konstigt om vi inte siktar på play off, men vi ska ta en match i taget och göra det bra. Då har vi goda möjligheter att ta en play off-plats.

Trots svenskens framgångar under säsongen har han däremot inte haft någon direkt kontakt med svenska landslaget.

- Jag har inte snackat med någon personligen, men det vore självklart en dröm att representera sitt land. Jag följer dem och har sett att det gått bra. Det är något man jobbar hårt för, men jag håller fokus på Bristol City och på att leverera så bra som möjligt. Förhoppningsvis gör man det bra och ännu bättre, vilket kanske ger en möjlighet framöver. Jag tror att alla spelare drömmer om det, men man måste leverera i klubblaget.

Eliasson har avtal med Bristol City fram till sommaren 2020 och är den här säsongen noterad för totalt tre mål och fem framspelningar på 27 matcher i alla turneringar.