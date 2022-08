Elon Musks ord i natt: "Jag kommer att köpa Manchester United"

En mardrömsstart på säsongen och massiv kritik mot ägarfamiljen Glazer.

Dessutom en infekterad Cristiano Ronaldo-situation och en värvning av Adrien Rabiot som inte verkar bli av.

Det råder knappast lugn och ro i Manchester United. Men kanske kan en ny klubbägare få ordning på saker och ting.

Teslagrundaren samt världens rikaste man, Elon Musk, kommer med ett oväntat utspel på Twitter:

"Jag kommer att köpa Manchester United, varsågoda", skriver Musk på Twitter.

Musk har gjort sig känd sina okonventionella och oväntade utspel på Twitter. Ibland är de på skoj, ibland på allvar. Och det här verkar vara en tweet som man ska ta med en nypa salt.

"Det här är ett långvarigt skämt på Twitter. Jag ska inte köpa någon idrottsklubb", skriver han i en tweet ett par timmar senare.

I april i år meddelade Musk att skulle köpa hela Twitter. Efter många turer fram och drog sig sydafrikanen tillbaka. Där har båda parterna stämt varandra.

Supporterfalanger i Manchester United har velat se nuvarande ägarfamiljen Glazer sälja klubben. Enligt Reuters handlar det om utebliven sportslig satsning samtidigt som Manchester City blivit den bästa klubben i staden.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.