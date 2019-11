Emerys första ord efter beskedet: "Varit ett känslofyllt år"

Efter en tids svaga resultat och en 2-1-förlust mot Eintracht Frankfurt valde Arsenal att avskeda tränaren Unai Emery. Tillfällig tränare är Fredrik Ljungberg och svensken kommer att leda laget på söndag mot Norwich.

Tidigare under fredagen hade inte Unai Emery gett någon kommentar kring beskedet. Men nu uttalar sig spanjoren för första gången och han tackar för sin tid i Londonlaget.

”Det har varit en ära att få vara Arsenal huvudtränare. Till alla fans, från botten av mitt hjärta vill jag tacka er för att ni hjälpte mig förstå och känna Arsenals storhet. Till alla er som stöttat oss från varje del av världen, alla er som kommit till Emirates, alla som väntat i regnet bara för att få hälsa på mig efter matcherna, vill jag säga att jag arbetat passionerat, med engagemang och ansträngning. Jag hade inte önskat något annat än att uppnå bättre resultat för er”, skriver han i öppet brev på Arsenal hemsida.

Vidare i brevet skriver han:

"Det har varit ett känslofyllt år, med några stora ögonblick och andra mer bittra. Men inte en enda dag har hindrat mig från att tänka på vilken tur jag haft som fått arbeta med de här spelarna och deras professionalitet och personliga kvaliteter".

Avslutningsvis skriver spanjoren att han lärt sig mycket från sid tid i klubben.

”Jag hade redan mycket erfarenhet av fotboll, men jag har njutit och lärt mig mycket i England och i Premier League".

