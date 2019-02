Engelsk målvaktslegendar död - blev 81 år gammal

Tidigare engelske landslagsmålvakten Gordon Banks hade en framgångsrik spelarkarriär som målvakt i bland annat Leicester City och Stoke City, men är förstås mest känd för att han var en del av det engelska landslag som tog VM-guld 1966 i England.

Banks skulle den 30 december i år ha fyllt 82 år, men avled natten till i dag fridfullt. Den tidigare målvakten blev därmed 81 år gammal.

"Det är med stor ledsamhet som vi meddelar att Gordon har gått bort fridfullt under natten", meddelar hans familj enligt BBC.

"Vi är förkrossade över att förlora honom, men vi har så många glada minnen och kunde inte vara mer stolta över honom".

Efter beskedet om legendarens död, så delade bland annat tidigare engelske landslagsspelaren Gary Lineker ut en kondoelans på Twitter.

"Oh no. Gordon Banks, en hjälte för mig och otaliga andra, har dött. Englands VM-guldvinnare var en av de största målvakterna genom tiderna och en älskad, älskad man", skriver Lineker på Twitter.

Banks kom under VM 1966 till spel i alla matcher och var sålunda med och fick fira guld efter 4-2-segern mot Västtyskland på Wembley i London. Den tidigare målvakten gjorde totalt 73 landskamper för det engelska landslaget.

