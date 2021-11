Eriksson målskytt när Chelsea krossade Manchester City - jagar Eidevall på förstaplatsen

Under söndagen nalkades det stormöte i Women’s Super League mellan Manchester City och Chelsea.

De sistnämnda jagar Jonas Eidevalls Arsenal på förstaplats, som under lördagen tappade poäng då de kryssade i Londonderbyt mot Tottenham. De förstnämnda har haft det tufft under säsongsinledningen och befann sig inför matchen på åttondeplats.

När matchen sedan blåste igång dröjde det bara två minuter innan gästande Chelsea hade tagit ledningen. Kanadensiskan Jessie Flemming höll sig framme och skrev in sig på målprotokollet. Samantha Kerr utökade till 2-0 innan halvtid och Fran Kirby gjorde 3-0 bara sju minuter in i den andra halvleken. Tre minuter senare, i den 55:e minuten, höll sig sedan svenska Magdalena Eriksson framme och nickade in 4-0 till Chelsea och fastställde slutresultatet.

Segern för Chelsea innebär att de kryper närmare Arsenal i tabellen. Efter sju omgångar leder Arsenal ligan med 19 poäng, medan Chelsea ligger en poäng bakom. City, i sin tur, trillar efter 4-0-förlusten ner på niondeplats.