Eriksson om EM-flytt: "Kan vara ett väldigt häftigt experiment"

Uefa gav tidigare i veckan besked om att EM, på herrsidan, flyttas till sommaren 2021, då damernas EM sedan tidigare var planerat att äga rum. Därmed meddelade Uefa även att damernas EM kommer att flyttas, men utan att ge besked om vilka datum det rör sig om. Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson, som även är förste vicepresident i Uefa, uttalade sig dock om att han gärna ser dam-EM spelas sommaren 2022.

- För min egen personliga del skulle jag nog förorda en flytt till sommaren 2022, men det kan som sagt vara många viljor i det här och jag uttrycker bara en vilja, men det är ett alternativ man tittar på, men det kan också vara så att man skjuter det till senare under 2021 för att naturligtvis undvika kollision mellan de här två stora mästerskapen, sa Nilsson till Fotbollskanalen.

Svenska landslagsbacken Magdalena Eriksson, till vardags i Chelsea, uttalade sig också om flytten på Twitter och Instagram, men utan att delge en åsikt om det är bäst att spela mästerskapet 2021 eller 2022. Hon menade dock att det är viktigt att Uefa ska tänka på allas bästa när ett beslut tas om när dammästerskapet ska äga rum.

Nu utvecklar backen sina tankar om en flytt av mästerskapet.

- Först och främst tycker jag verkligen att det är rätt beslut att flytta EM. Det känns som att det var oundvikligt och det känns inte som att det fanns en logisk möjlighet att det skulle kunna bli ett EM i juni. Där känner jag att beslutet är helt rätt och vad det får för konsekvenser för vårt EM får vi se, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter:

- För mig handlar det först och främst om OS kommer att bli av eller inte. OS är en väldigt stor damfotbollsturnering och när vi vet om OS blir av och om det blir flyttat kan det också få konsekvenser för dam-EM. Jag känner att det är där frågan ligger just nu, medan allt det andra är rent hypotetiskt. Jag tycker därför att det är svårt att säga vad jag tycker är bäst, då det aldrig har varit så att man hållit ett mästerskap för damer och herrar samma sommar. Då är det svårt att spekulera i vad som gynnar damfotbollen bäst.

- Min mening med mitt inlägg på Instagram och Twitter var att jag vill att Uefa verkligen noga undersöker de olika scenarierna om att flytta EM till senare under 2021 eller 2022 för att se vad damfotbollen gynnas bäst av. Om det nu är att spela samma sommar som herrarna stöttar jag det till hundra procent om nu Uefa lägger all kraft på att göra det till en härlig fotbollssommar 2021. Men om man känner att damfotbollen gynnas bäst av att flytta det framåt och lägger all krut på att göra det till det bästa damfotbollsmästerskapet någonsin, så stöttar jag det. Jag litar på att Uefa tar ett beslut som är grundat i vad som är bäst för oss.

Du riktade egentligen ingen kritik till Uefa?

- Nej, det var mer en uppmaning och en förhoppning från min sida. Jag känner att vi med varje mästerskap som vi genomför nu slår något typ av rekord med publiksiffror eller mediabevakning och så vidare. Då känns det för mig väldigt viktigt att vi fortsätter i den uppåtgående spiralen, säger hon.

Eriksson fortsätter:

- Jag vill inte att något beslut tas som blir på bekostnad av det. Om man väljer att undersöka läget och och hittar ett scenario där man gynnas av att två EM spelas samma sommar kan det vara ett väldigt häftigt experiment i min mening också och något som man kanske kan fortsätta med i framtiden. Det gäller att Uefa verkligen sätter sig ner, prioriterar våra frågor och tänker igenom det här ordentligt innan man tar ett beslut, vilket det också känns som de gör eftersom att man valt att vänta lite med det beslutet.

Är du positivt inställd till att det kommer bli en bra lösning?

- Ja, det känns som att man måste vara det i de här tiderna. Det är inte läge att polarisera. Jag vill att man ska vara samarbetsvilliga. Det är en extremt påfrestande situation för alla i hela samhället just nu och ingen gynnas av att inte vilja samarbeta.

Men först och främst måste damlandslaget också ta sig till EM. Landslaget toppar just nu EM-kvalgruppen med nio poäng efter tre spelade matcher. Eriksson hoppas även först och främst på att avsluta säsongen med Chelsea i England. Chelsea har just nu ett bra läge för att ta hem ligan, som planeras dra igång igen den 30 april.

- Vi vill ju jättegärna såklart spela klart säsongen och vi vet att det är FA:s mål också på något sätt. Vi hoppas verkligen att det ska bli verklighet, men det gäller i den här situationen att ha ett enormt stort tålamod. Säkerhet kommer alltid först oavsett hur mycket man än vill uppnå sportsliga framgångar. Det handlar ju om större saker nu, men givetvis hoppas vi att vi kan slutföra säsongen på något sätt.