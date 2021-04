Eriksson skadad i Chelsea-kross

Under fredagskvällen ställdes Chelsea, med Magdalena Eriksson i startelvan, mot London City i den fjärde rundan av FA-cupen.

Och det blev en enkel historia för Chelsea, som vann matchen med 5-0. Två av målen gjordes av Drew Spence och övriga målskyttar var Niamh Charles, Jess Carter och Melanie Leupolz.

Men Chelsea åkte också på en skadesmäll. Magdalena Eriksson, som är lagkapten i Chelsea, fick kliva av i andra halvlek.

"Det ser ut som att Eriksson har drabbat av en skada och hon har ersatts av Ingle (Sophie). Spence tar över kaptensbindeln", skrev Chelsea på Twitter under matchens gång.

Hur allvarlig skadan är återstår att se.

Zećira Mušović satt hela matchen på bänken medan Chelseas tredje svenska, Jonna Andersson, fick hoppa in i andra halvlek.

