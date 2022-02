Eriksson skadad - kan missa Algarve

Det var i Champions League-mötet med Wolfsburg, i mitten av december, som Chelseas lagkapten Magdalena Eriksson föll till marken och grinade illa efter en luftduell strax före halvtid. Eriksson omhändertogs av det medicinska teamet när hon höll sig hårt om ankeln. Hon spelade klart halvleken men klev sen av.

Chelseatränaren, Emma Hayes, har varit blygsam med att kommentera skadan. Men nu kommer domen - Eriksson väntas vara tillbaka om två veckor. Därmed riskerar mittbacken att missa Algarve Cup i Portugal.

- Det är en axelskada som tagit lite tid att läka. Hon har precis börjat träna på gräs igen och jag tror att hon kommer att vara redo inför landslagsuppehållet, eller någon gång under tiden som uppehållet är, säger Hayes på en presskonferens.

Algarve Cup spelas i år mellan den 14 och 22 februari i Portugal. Förbundskaptenen Peter Gerhardsson tar ut sin trupp den 8 februari till turneringen.

