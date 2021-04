Eriksson uttagen i decenniets lag i England

Sveriges landslagsback Magdalena Eriksson, 27, har tillhört den engelska storklubben Chelsea sedan 2017. Eriksson har varit med och lett London-laget till två ligatitlar och tre cuptitlar i England, samtidigt som hon numera även är lagkapten i klubben.

Erikssons Chelsea toppar även i dagsläget den engelska högstaligan, Women's Super League och är vidare till semifinal i Champions League.

Nu har den engelska tidningen Daily Telegraph låtit sina reportrar ta ut decenniets lag i Women's Super League. I journalisten Molly McElwees lag tar Eriksson plats som mittback i backlinjen.

Decenniets lag: Karen Bardsley - Lucy Bronze, Steph Houghton, Magdalena Eriksson, Claire Rafferty - Jill Scott, Ji So-yun, Karen Carney - Fran Kirby, Vivianne Miedema, Rachel Yankey.

Many have disagreed with Fiona and Tom but is @molly_mcelwee any closer to picking the #10YearsofBFAWSL team of the decade?



🤔Let us know in the comments below if you agree?



👉https://t.co/CghEuanKpE pic.twitter.com/2DqlENafYj