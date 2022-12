Erling Haaland sänkte Leeds - City hakar på i toppen

När startelvorna släpptes inför matchen stod det klart att Pep Guardiola valde att sätta flera stjärnor på bänken, Phil Foden, Bernardo Silva, Joao Cancelo och Kyle Walker inledde alla vid sidan och unge Rico Lewis fick chansen från start igen efter att imponerat mot Liverpool i ligacupen.

Erling Haaland startade dock mot Leeds, i staden där han föddes mot sin förre tränare från RB Salzburg-tiden, Jesse Marsch.

Väl igång på Elland Road fick Erling Haaland ett gyllene läge direkt att ge Manchester City ledningen men Illan Meslier stod för en vass räddning när han fick upp händerna.

Efter knappa halvtimmen fick norrmannen nästa chans att ge gästerna ledningen men även denna gång vann Meslier duellen.

"Det där såg ut som Haalands ögonblick. Han borde ha gjort mål", skrev Sky Sports reporter Peter Smith.

Precis innan halvtidsvilan tog till slut Manchester City ledningen efter en mängd av chanser. Meslier räddade det första avslutet från Mahrez men returen stöttes in av Rodri och 1-0 till gästerna var ett faktum.

Rodri hyllades snabbt efter målet:

"Vi såg en fantastisk insats från Casemiro i går kväll och vi ser en annan mästare på samma position i kväll. Underbart spelat av Rodri", skriver Sky:s Peter Smith.

I upptakten av den andra halvleken skulle Erling Haaland till slut få göra mål, framspelad av Jack Grealish fick norrmannen öppet mål och kunde enkelt lägga in 2-0-målet. Det var Erling Haalands 25:e mål för City den här säsongen, alla tävlingar inkluderat. 19:e i Premier League.

"Där kom målet som vi visste skulle komma", skriver Peter Smith.

Erling Haaland som vanligtvis är väldigt stor i rörelserna när han gör mål valde att fira lågmält mot just Leeds som är en klubb som ligger honom varmt om hjärtat.

"Haaland firar inte 2-0-målet mot Leeds. Forwarden gör mål mot klubben i hans födelsestad. Troligtvis ett emotionellt mål", skriver CBS-journalisten Nico Cantor på Twitter.

Erling Haaland gjorde bara minuter efter 2-0-målet sitt 20:e Premier League-mål för i år. Återigen blev han assisterad av Jack Grealish.

Med sitt 20:e PL-mål i sin blott 14:e match slog Erling Haaland ännu ett rekord. Han är nu den spelare på minst antal matcher gjort 20 mål i Premier League. Det rekordet tog han över från Kevin Phillips som gjorde det på sina första 21 matcher.

Leeds fick sedan in ett tröstmål via Pascal Struijk som nickade in en hörna men närmare än så kom inte hemmalaget utan Manchester City vann och hakar på i den absoluta toppen i Premier League.

Startelvor:

Leeds: Meslier - Kristensen, Struijk, Cooper, Koch - Roca, Forshaw - Greenwood, Aaronson, Gnonto - Rodrigo.

Manchester City: Ederson - Lewis, Akanji, Stones, Aké - Rodri, Gundogan, De Bruyne - Mahrez, Haaland, Grealish.