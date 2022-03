EU inför sanktioner mot Abramovitj - mötet med Lille sägs vara i fara

Den brittiska regeringen införde nyligen sanktioner mot Chelseas ryske ägare Roman Abramovitj, som vill sälja London-klubben. Trots sanktionerna får Chelsea fortsatt spela i Women's Super League och i Premier League, men däremot får klubben bland annat inte köpa och sälja spelare, samt skriva nya kontrakt med spelare som är i klubben.

Nu skriver AP att EU inför sanktioner mot Abramovitj. Enligt nyhetsbyrån menar EU att oligarken har "nära band" till Rysslands president Vladimir Putin, samt att Abramovitj haft en "priviligerad tillgång till presidenten" och "upprätthållit en relation". EU:s sanktioner innebär att Abramovitjs tillgångar nu är frysta, samtidigt som han fått reseförbud.

Samtidigt rapporterar den franska tidningen L'Equipe att Chelseas åttondelsfinalmöte med Lille i Champions League är hotat, då Abramovitj lagts till på EU:s så kallade svarta lista.

Enligt tidningen kan Chelsea nu behöva en liknande licens, som i Storbritannien, om att få spela en match på fransk mark, då returen spelas på onsdag i Lille, Frankrike.

Tidningen skriver dock att Chelsea kan beviljas det med anledning av att myndigheterna kan vilja visa respekt för "idrottslig rättvisa".

Uefa uppges i sin tur vara övertygat om att matchen spelas som planerat.

New - EU confirms sanctions against Chelsea owner Roman Abramovich who had already been sanctioned in Britain