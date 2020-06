Everton-back skadad på träning - borta i "flera veckor"

Everton-backen Yerry Mina, 25, riskerar att missa Premier Leagues återstart. Liverpool-klubben meddelar nu att backen har skadat sig på träning och blir borta i "flera veckor". Anledningen är att det ska röra sig om en muskelskada.

Mina, som anslöt sommaren 2018 från Barcelona, har under den här säsongen varit ordinarie i laget med två mål och en assist på 29 framträdanden totalt. Tidigare under den här säsongen har han heller inte haft någon längre skadefrånvaro.

Everton är på tolfteplats i Premier League, som förväntas återupptas i mitten och slutet av juni.

