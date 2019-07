Everton offentliggör planer för nya arenan - väntas kosta sex miljarder

Goodison Park byggdes klart år 1892, och har sedan dess varit Evertons hemmaarena. Men arenan är omodern, och klubben har under en tid siktat på att bygga en ny arena.

I dag offentliggjorde klubben planerna för hur den nya arenan, som planeras ligga vid hamnen i den norra delen av Liverpool, kan komma att se ut.

Arenan väntas kosta 500 miljoner pund, nästan 5,9 miljarder svenska kronor, och ska ha plats för 52 000 sittande åskådare, med möjlighet till att bygga ut ytterligare. Arenan väntas stå klar till säsongen 2022/23.

Se planerna för arenans utseende i tweeten nedan!

🏟 | It's time to reveal proposed designs for our iconic new stadium on the banks of the River Mersey... 💙 #EFC pic.twitter.com/U2ZrOS9LCN