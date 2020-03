Everton-toppen: "Blir troligtvis spel bakom stängda dörrar"

Premier League kan komma att spela sina matcher bakom stängda dörrar. Det menar Evertons ekonomichef, Sasha Ryazantsev. -Vi känner att det är troligt att det kommer hända under de kommande veckorna, säger Ryazantsev enligt The Guardian.

Den italienska regeringen beslutade igår att porta all publik från samtliga Serie A-matcher fram till den 3 april. Efter Italiens beslut ökar risken att detsamma nu kan hända i England och i Premier League, uppger The Guardian.

Evertons ekonomichef, Sasha Ryazantsev, medverkade på toppmötet FT Business of Football under torsdagen, där han diskuterade den nuvarande corona-situationen i Premier League. Under mötet menade Ryazantsev på att det inte är skrivet i sten att matcherna framöver kommer att spelas bakom stängda dörrar, men att han personligen tror att det kan komma att bli så inom de kommande veckorna.

- Att spela bakom stängda dörrar skulle vara ett påtvingat beslut snarare än ett proaktivt val vi skulle göra, säger Ryazantsev på mötet uppger The Guardian.

Han fortsätter:

- Men hela situationen är större än sportvärlden. Självklart vill ingen spela bakom stängda dörrar, och jag tror inte att det är oundvikligt att så blir fallet. Men vi känner ändå att det är ganska troligt att det kan komma att bli så inom de kommande veckorna.

Premier League har skrivit till medlemsklubbarna att förbereda beredskapsplaner, eftersom de engelska myndigheternas ståndpunkt har ändrats från att hindra spridning till att sakta ned spridning.

Ligans egen inställning just nu är att fortsätta spela som planerat, samtidigt som de skriver i brevet till klubbarna att skulle en spridning av corona-viruset ske hos en av klubbarna kan det göra det svårt att slutföra säsongen.