Everton vill ha Silva - men riskerar poängavdrag för sin jakt

Premier League-klubben Everton uppges vilja ersätta Sam Allardyce med tidigare Watford-tränaren Marco Silva. Klubben gick under onsdagen ut med att Allardyce inte får fortsätta som huvudansvarig.

Men enligt källor till Daily Mail är Watford inte nöjt med sättet som Everton agerat i sina försök att locka över Silva. Tidningen skriver att klubben lämnat in ett klagomål till Premier League för att Everton under den förra säsongen otillbörligen kontaktat Silva, innan man valde att ge jobbet till Allardyce. Tidningen skriver att Watford menar att Everton stört Silva och därmed också laget i och med sin kontakt med tränaren under säsongen.

Enligt tidningen riskerar Everton nu olika former av sanktioner, där poängavdrag är ett möjligt utfall.

Marco Silva fick sparken av Watford i januari i år.