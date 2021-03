Evertons besked: Pickford missar landslagssamling

Det var i helgens Premier League-match mellan Everton och Burnley som Jordan Pickford fick kliva av skadad i slutet av första halvlek.

Nu står det klart att Everton-målvakten missar Englands landskamper i slutet av mars då man ska möta Albanien, San Marino och Polen i VM-kvalet.

På sin hemsida meddelar Everton att Pickford dragit på sig en muskelskada vilket gör att han i stället för spel med England kommer att tas hand om av klubbens medicinska stab.

Pickford missar dessutom Evertons FA-cupkvartsfinal mot Manchester City till helgen. Detta kan då öppna upp för Robin Olsen som dock missat Evertons fyra senaste ligamatcher på grund av skada.

