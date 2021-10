Expertens val - pekar ut bästa ersättaren till Solskjær: "Han är överlägsen alla val"

Liverpool stod som segrare med 5-0 när de gästade Manchester United på Old Trafford i söndags. Ryktena och spekulationerna kring Ole Gunnar Solskjærs jobb har under måndagen varit många. Nu har C Mores expert, Hasse Backe, gett sin syn på den nuvarande situationen i Manchester United till Fotbollskanalen.

Hur upplevde du matchen mot Liverpool? Kom det som en förvåning?

- Ja, det gjorde det absolut. Även om Liverpool har en osannolik form, inte bara i ligan utan i Champions League också. 5-0 är en kraftig överraskning, det är det.

Du kommenterade Manchester United på Old Trafford i Champions League för inte så länge sedan. Vad tog du med dig där och då?

- De hade faktiskt flyt. De lyckas vända matchen och vinna mot Villarreal till slut. Villarreal satsade helt och hållet på kontringar och att ligga lågt. Då ser man att United inte riktigt har kvalitén eller kompetensen att bryta ner ett försvar och skapa tillräckligt med målchanser. Det problemet har man. Man har inte heller snabbheten i backlinjen för att hantera motståndarlagets kontringar.

Du har själv som tränare upplevt den enorma pressen inom engelsk fotboll. Hur hanterade du den?

- United är för tillfället i en tuff period resultatmässigt. 5-0 mot de största rivalerna Liverpool är garanterat en sömnlös natt för Solskjær, kanske för videoanalytikern också. Idag (måndag), under rehabträningen ska matchen analyseras och det är viktigt att inte söka några ursäkter. Man måste ärligt försöka analysera spelet, baklängesmålen och sedan konstatera att det är ett ruskigt bottennapp. Pressen du pratar om tar tid att lära sig hantera. Hur man ska hantera allt från media och spelarna. Men det är klart att det sätter sig mentalt på tränarna också, det är det ingen tvekan om. Det man får hoppas på är att han har en bra stab runt omkring sig som kan ta över vissa delar av hanteringen av spelartruppen.

Hur summerar du Solskjærs jobb hittills?

- Ganska okej, tycker jag. 14 poäng av 27 är för lite däremot. Jag upplever att laget är väldigt individuellt. Det är ingen stabil lagmaskin den här säsongen. Matcherna avgörs av individuellt skickliga spelare. Det är såklart inte hållbart i längden. Annars skulle jag inte gnälla alldeles för mycket på Solskjær.

Han har tränat lagen sedan december 2018. Ur ett taktiskt perspektiv; Har du uppfattat hur han vill att laget ska spela?

- Det där är en fråga som jag har sett dyka upp ibland. Det är ärthjärnor som funderar på det. Självklart har han en väldigt klar spelidé. Om man tittar på anfallsuppbyggnaden ser man hur den ser ut. Det jag kan fundera på är den sista tredjedelen. Alla tränare är olika, men där skulle jag vilja se mer mönster i alla fall. Men det är klart att man alltid hittar fel om man letar. Nu är man inne i en period där mycket går fel, men att säga att ”det inte finns någon spelidé”, det köper jag inte alls.

Solskjær menar att han fortfarande är "rätt man att ta klubben vidare mot framgång". Är det förnekelse eller optimism enligt dig?

- Direkt efter matchen sätter man sig inte och gråter ut på presskonferensen. Självklart åker han hem och funderar på den här förlusten. Sedan kanske han själv kommer fram till något, men då ska det komma från honom själv. Den insikten ska man inte få efter en fråga på en presskonferens. Om han tycker i början på veckan att han inte får ut det han vill, då är det han som tar beslutet. Det är så en tränare vill ha det.

Hur ser din Manchester United-startelva ut?

- Det ger jag mig inte in på.

Du kan inte se något man skulle kunna ändra på direkt i startelvan vid första anblick?

Det ska i så fall vara på det centrala mittfältet, om det är möjligt. Jag skulle gärna vilja se två kreativa spelare centralt, men jag känner att jag vill kunna truppen bättre om jag ska ändra spelsätt och placera spelare på andra positioner. Så det är bara dumt att ge sig in på.

Tror du Manchester United som klubb ändrar på något nu?

- Det är inte omöjligt. Det har att göra med formkurvan också. Sedan beror det på hur tongivande spelare uttalar sig. Jag tror inte ägarna har kontakt med spelarna men det kan alltid vara högprofilerade spelare som har synpunkter. Det är säkert bara ett fåtal, det brukar det vara. Men de kan vara tongivande för att ett beslut tillslut tas. Sedan kommer den larviga kommentaren; "vi kan ju inte sparka 25 spelare, så då måste vi sparka tränaren".

Om de väljer att byta tränare, vem ser du helst träna Manchester United?

- Jag tycker att United, som är en storklubb, behöver etablerade tränare som är profiler och karismatiska. Ralf Rangnick är överlägsen alla val som finns. Solklart!