FA startar utredning efter misstänkt rasism mot Tottenhamspelare

I mötet mellan Sheffield Wednesday och Tottenham i den engelska andradivisionen blev "Spurs"-spelaren Renée Hector utsatt för rasism, enligt henne själv. Hector menar att en spelare i Sheffield Wednesday gjorde apljud riktade mot henne.

"En sådan skam att rasism verkar blossa upp igen inom fotbollen - jag fick utstå apljud från en motståndarspelare", skriver hon på sitt Twitter-konto.

Med anledning av Hectors inlägg har Sheffield Wednesday startat en internutredning och Tottenham har rapporterat händelsen till FA (engelska förbundet). Nu startar också FA en utredning i ärendet.

- Vi tar alla anklagser gällande diskriminering på fullaste allvar och vi kommer att undersöka frågan, säger en talesperson från förbundet enligt The Guardian.

Such a shame that racism seems to be rising up again in football - I received some monkey noises today from an opposition player. The only reaction was to let the football do the talking and that we did 💙🤩 great start to the year! @ThlfcOfficial #COYSL #SHEvTOT #KickItOut