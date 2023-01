Fabio Vieira visade upp sig när Arsenal gick vidare i FA-cupen

Arsenal går som tåget i Premier League och toppar tabellen efter 17 spelade matcher.

Under måndagen ställdes man mot Oxford i FA-cupens tredje omgång och föga förvånande valde Mikel Arteta att rotera sitt manskap. Utöver rotationen i elvan spelade också Arsenal med ett nytt matchställ.

Arsenal bar helvita ställ i mötet mot Oxford som en del i klubbens kampanj: "No More Red" som är ett initativ för att motarbeta knivdåd i England och framförallt London där 11.500 sådana brott begicks i den engelska huvudstaden under 2022.

Den första halvleken slutade mållöst, men Arsenal skapade en farlig målchans då Sambi Lokonga sköt på en täckande Oxford-försvarare. Repriserna visade att bollen tydligt tog på handen men domare David Coote vinkade avvärjande.

Arsenal-spelarna väjdade förgäves eftersom VAR endast används på Premier League-arenor i FA-cupen.

Det dröjde fram till spelminut 64 innan Arsenal tog ledningen. Den ovana målskytten, Mohamed Elneny nickade in ledningsmålet. Det var egyptierns första mål för Arsenal sedan maj 2021.

Fabio Vieira stod för frisparken som Elneny nickade in och portugisen hyllades omgående i brittisk media:

- Det är ett ögonblick av klass av Fabio Vieira, säger Sky Sports Danyal Khan.

Kort därefter ökade Arsenal på ledningen. Eddie Nketiah kom fri, rundade målvakten och rullade in 2-0-målet. Passen stod återigen Fabio Vieira för.

- Oxford gav bort bollen men du måste hylla Vieira. Han läste spelet och spelade sedan en bra boll, säger tidigare landslagsanfallaren för Irland, Clinton Morrison i BBC.

Eddie Nketiah skulle sedan defintivt stänga matchen med ett 3-0-mål med knappa kvarten kvar.

Mer oroande scener för Arsenal var dock att Bukayo Saka linkade av efter smäll. Han ersattes av Emile Smith Rowe som återvände från skada.

Arsenal ställs nu borta mot Manchester City i FA-cupens fjärde omgång.

Startelvor:

Oxford: McGinty - Anderson, Moore, Long, Brown - Brannagan, McGuane, Bate - Murphy, Taylor, Bodin.

Arsenal: Turner - Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney - Vieira, Elneny, Lokonga - Saka, Nketiah, Martinelli.