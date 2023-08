FALLAHI: Vilket lag ska slå City?

Pep Guardiolas Manchester City är trippelvinnare och att ha vunnit Champions League tar säkert en del press från spelarnas axlar. Laget som länge varit världens bästa kan nu se sig erkända som det internationellt efter trippeln och frågan är vilket lag som ska rå på City i år.

Pep Guardiola har mer eller mindre lyckats med bedriften att göra den tuffaste ligan i världen till en enlagsliga. För oavsett vad den mest envisa Premier Leagueälskaren vill tycka, så håller Manchester City på att skapa en dominans som kommer bli svår att upprepa.

City har vunnit ligan fem av de senaste sex senaste Premier Leaguesäsongerna. Liverpool var sista laget som lyckades slå City till ligatiteln med den otroliga 19/20 säsongen där man faktiskt vann överlägset. Arsenal gav en god kamp förra säsongen men City red trots allt ut stormen och lyckades vinna ligan ganska bekvämt mot slutet av säsongen.

Många pekar på just Arsenal som den tydligaste utmanaren till City. Arsenal vann Community Shield mot just City och har värvat smart i sommar. Declan Rice har kommit in för stora pengar och kommer ge stabilitet och kvantitet till mittfältet. Kai Havertz är en av mina favoritspelare och briljerade framför allt i det felvända spelet mot City. Den som imponerat mest hittills är dock Jurrien Timber, mittbacken från Ajax ser ut som ett fynd och sett till vad som hände med Arsenals försvar förra säsongen när Saliba skadade sig så behövdes förstärkningen verkligen. Jag tror dock inte att Arsenal kommer utmana City om titeln. Klubben är tillbaka i Champions League och tuffa matcher väntar i turneringen att varva med ligaspelet.

Liverpool då? Klopps mannar har byggt om den svagaste lagdelen från förra året som var mittfältet. Fabinho och Henderson har lämnat för Saudiarabien. Milner är klar för Brighton och Naby Keita har tagit flytten till Werder Bremen. In kommer Mac Allister, Szoboszlai och vad de senaste rapporterna tyder på är klubben överens med Brighton om Caicedo. Brightonspelaren verkar dock vilja gå till Chelsea och det återstår att se vad som händer. Truppen saknar den spelartypen och med Caicedo i laget räknar jag med en bra säsong från Liverpool. Annars kvarstår frågetecknen. Med 47 insläppta mål i ligan förra säsongen är det tydligt varför Liverpool inte utmanade och jag tror att ett bättre mittfält kommer stärka balansen i laget även om försvaret också måste höja sig. I anfallet finns Salah som garanti men det ska bli mest spännande att följa Darwin Nunez. Uruguayanen ska göra fler mål än förra säsongen och lyckas han tror jag gör att Liverpool kan bli att räkna med i år.

Många undrar kanske vart United hamnar i ekvationen och jag tycker Ten Hags mannar är svårbedömda. De behövde inför säsongen en målgaranti på topp och har tagit in Rasmus Höjlund. Höjlund har fart, fysik och teknik. Men är han redo att göra skillnaden direkt för United? Dansken dras även med en ryggskada som gör att han kommer missa en del matcher i början av säsongen. Mount och Onana har också värvats och personligen är jag inte övertygad om att Mount kommer göra skillnaden för Uniteds jakt på en PL-titel. Onana däremot tror jag gör succé, men en etablerad anfallare hade gjort större skillnad.

Det går såklart att nämna Chelsea i ekvationen också men även där ska mycket till för att Pochettino ska gå hela vägen. Truppen är helt klart bra nog och att inte spela i Europa kan vara en fördel när rivalerna matchar hårt. Men förra årets säsong gör Chelsea svårbedömda och därför reserverar jag mig från att nämna Chelsea som en utmanare. Truppen känns fortfarande för stor och har inte riktigt en perfekt blandning mellan ungt och redo, samt äldre och rutinerade. Det känns som en ihopsättning som är oklar och oklart är också hur bra Chelsea kommer vara.

I slutet av dagen är det kanske mer effektivt att titta på eventuella brister i Citys lag än att kolla på motståndarna. City har världens bästa tränare och ett lag i absoluta världsklass på banan. Men det finns en uppbyggd myt om att Citys trupp har en enorm bredd. På de offensiva positionerna är det Foden och Julian Alvarez som är reserver på mer eller mindre varje position. Om Haaland är skadad? Alvarez. Om Bernardo Silva inte kan spela? Foden. Om De Bruyne inte kan spela? Foden. Om Grealish är borta? Foden. Kovacic har ersatt Gundogan och det är en duktig spelare, men inte på samma nivå som Gundogan. Kroaten har dessutom inte spelat över 25 matcher från start i PL någon av sina säsonger i Chelsea. Sist han startade 25 matcher vari Inter 14/15. I backlinjen kommer Gvardiol bidra med mycket. Den vänsterfotade mittbacken är perfekt för Peps lagbygge och backlinjen känns överlag stabil. Frågan är om inte de regerande mästarna behöver hålla ögonen på marknaden för en sen offensiv värvning. Truppen känns som att den är någon skada på de offensiva spelarna från att vara rejält bräcklig och i slutet av dagen kanske City är sin egen största fiende.

Är spelarna mätta? Har de orken att vinna igen? Kan de spela mer avslappnat efter CL-vinsten? Frågorna är en del. De första svaren kommer ikväll när Kompanys Burnley tar emot City på hemmaplan. Är släkten värst? Jag tror att Peps City vinner Premier League i år igen och blir det sex av sju titlar sju åren då är det bara att konstatera att världens bästa tränare har gjort Premier League till en enlagsliga. En helt galen bedrift.