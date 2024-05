FEM SPANINGAR: "Arsenal lägger grunden för något stort"

Casemiro

Stackars Casemiro. När United släpper in 0-1 mot Arsenal efter en annars ganska bra start på matchen så är det brassen som står i blickfånget. Först upphäver han offsiden ganska rejält genom att inte ta klivet upp. Sen går bollen förbi honom ganska enkelt och Uniteds underläge var ett faktum. Jag undrar också varför Wan-Bissaka tappar sin markering på Trossard och varför Evans låter inlägget komma in. Men de största misstagen ligger hos Casemiro som också var olycklig mot Crystal Palace. Det är tydligt att Casemiro som en gång i tiden var en av världens bästa mittfältare och som förra året var avgörande för att ta United till Champions League och till en titel inte passar som mittback. Någon han själv också känner, frågan är om ten Hag kan hitta en lösning eller om han bara ska vänta ut att katastrof efter katastrof sker.

Uniteds usla form

Manchester United har en vinst på sina senaste åtta Premier League-matcher. Under tiden har de släppt in fler mål än de någonsin gjort under en Premier League-säsong. Utöver det har de nu förlorat fjorton Premier League-matcher, även det rekord. Det går att skylla på skador, det finns en respektabel ursäkt där, men faktum är att United även utan skador inte imponerat på någon. Idag var laget uddlöst framåt och bjöd på ett mål bakåt som kunde varit fler om inte Onana stod för ett par vassa räddningar. Jag har sagt det förr och jag säger det igen, för att bli bättre måste United byta tränare från ten Hag.

Arsenals mentala styrka

Efter Arsenals tuffa uttåg mot Bayern var känslan att Gunners skulle lida i ligaspelet. Istället har man kraftsamlat och steppat upp. Fem raka vinster. Fyra hållna nollor. Fjorton mål gjorda och två insläppta. Det är fantastiska siffror från Artetas mannar och även om det inte resulterar i en ligatitel har truppen tagit stora steg den här säsongen jämfört med förra säsongen. Som jag ser det lägger Arsenal grunden för något stort och då är frågan när, inte om, framgångarna också kommer.

Ibland är de bästa affärerna de man inte gör

Leandro Trossard blir återigen avgörande för Arsenal. Belgaren har gjort mål i fyra av de fem senaste Premier League-matcherna för Gunners och det är svårt att inte tänka på att Arsenal var i långt gångna förhandlingar för Mudryk som Chelsea sen snodde. Arsenal gick för Trossard som kostade mycket mindre och som i all ärlighet lyckats mycket bättre.

Försvarstrio värd guld

Jag är återigen imponerad av det jag såg av Gabriel, Saliba och Rice framför mittbackarna hos Arsenal. Rice städar upp det mesta och med Partey på planen får Rice även gå framåt lite mer där han med sin tyngd och spelförståelse tar upp intressanta positioner. Han vinner mycket boll och är oerhört nyttig. Samtidigt kan jag inte undgå att hylla mittbacksparet Gabriel och Saliba. Salibas tackling mot Garnacho var en av matchens behållningar för mig och för mig var han bäst på planen, en enorm tillgång, en av världens bästa mittbackar och när Arsenal försvarar sig till vinster är det ofta fransmannen som sticker ut med sitt försvarsspel.Det ska tilläggas att även Tomiyasu hade en stabil insats på vänsterbacksplatsen.