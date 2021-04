FEM SPANINGAR: Ligatiteln nära för Chelsea - uppvisning av Kerr

Nu är ligatiteln nära

Men det var inte så att det saknades chanser för City. Nej, i andra halvlek pressade man tillbaka Chelsea, framför allt efter det att Rose Lavelle kom in. Men Ann-Katrin Bergers säsong är helt otrolig, och hon såg till att matchen slutade 2-2 och att Chelsea har fördel inför de två sista omgångarna.

En uppvisning av Kerr

Det är inte bara USA som blir en tuff nöt att knäcka för Sverige i OS. Australien har Sam Kerr och hon fortsätter att imponera i Chelsea. I seriefinalen mot Manchester City var det hennes individuella skicklighet som såg till att laget gjorde två mål. Först nickade hon snyggt in en hörna från Erin Cuthbert, och nio minuter senare lurade hon bort Alex Greenwood och kom fri, petade till bollen förbi utrusande målvakten Ellie Roebuck som rev ner Kerr. Straff och Pernille Harder gjorde inget misstag och så var det 2-1.

Men om anfallsspelet var vasst så var försvarsspelet inte lika bra

Millie Bright hade inte sin bästa dag och Fran Kirby bjöd in Manchester City i titelkampen. Vid 1-1 så var Chelseas högerback Jess Carter passiv och tillät ett City-inlägg, Millie Bright missade bollen och då låg Jonna Andersson på fel sida om Chloe Kelly som satte 1-1. 2-2-målet kom i den 74:e minuten och återigen efter svagt försvarsspel av Chelsea. Fran Kirby svarade för en jätteblunder och spelade bollen bak i eget straffområde till Chloe Kelly som fick fritt fram och snabbt spelade in bollen centralt, Bright missade bollen igen och Lauren Hemp blev fri och fastställde slutresultatet. Chelsea saknade sin kapten och mittback Magdalena Eriksson som inte kunde spela på grund av en skada hon fick i helgen.

Berger fortsätter att avgöra matcher

Det är viktigt att en målvakt som kan avgöra viktiga matcher. Det har Chelsea. Det har Ann-Katrin Berger visat flera gånger under den här säsongen, mot Atletico Madrid (räddade två straffar) och Wolfsburg i Champions League, och även i seriefinalen mot Manchester City. Räddningen på Lauren Hemps nick i slutet var väldigt vass.

Konstigt att ha Lavelle på bänken

Rose Lavelle borde nog platsa i vilket lag som helst i hela världen. Visst, det kanske går att diskutera när det kommer till några av de absolut bästa lagen, men i Manchester City borde hon verkligen vara ordinarie. Men, det tycker inte Citys manager Gareth Taylor som har startat Lavelle i tre matcher och låtit henne hoppa in i tio. Mot Chelsea kom Lavelle in efter 64 minuter när hennes lag låg under med 1-2. Den amerikanska mittfältaren gjorde ett vasst inhopp och med henne på planen tryckte City tillbaka Chelsea rejält. Inför Sveriges match mot USA i förra veckan så fick förbundskapten Vlatko Andonovski frågor om hur han ser på att Lavelle inte får starta i City. Svaret var kort och gott att han tycker att det är väldigt konstigt. Det är han inte ensam om att tycka.