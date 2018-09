Femte raka för Arsenal - avgjorde sent mot Semas Watford

På lördagen tog Arsenal emot Watford på hemmaplan. Bortalaget har haft en fin start på ligaspelet och inför matchen mellan de bägge lagen låg Ken Semas gäng före Arsenal i tabellen, Men efter två sena mål klättrar Londonlaget förbi Watford i tabellen.

Arsenal hade dock problem att få in bollen. I första halvlek hade Alexandre Lacazette matchens bästa målchans. Arsenal-anfallaren kom fri med Ben Foster i Watfords mål men anfallaren fick inte till avslutet som gick utanför.

Efter första halvlek var ställningen mållös, 0-0, men i den andra skulle målen komma. Det dröjde dock till matchens slutskede innan Arsenal fick utdelning.

Med tio minuter kvar av matchen spelades bollen in från höger och stöttes in i eget nät av Watford-backen Craig Cathcart. Bara två minuter senare kom nästa Arsenal-mål. Då spelade Lacazette in bollen från höger och från nära håll kunde Mesut Özil stöta in 2-0 för Arsenal. Tyskens mål blev matchens sita och Arsenal tog sig förbi Watford i tabellen och placerar sig på femte plats.

Startelvor:

Arsenal: Chech - Bellerin, Mustafi, Holding, Monreal - Xhaka, Torreira - Özil, Ramsey, Aubameyang - Lacazette.

Watford: Foster - Navarro, Cathcart, Kabasele, Holebas - Hughes, Doucoure, Capoue, Pereyra - Gray, Deeney.