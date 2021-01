Ferdinand: "Jag hade druckit tre 'brandy en coke' - då kallades jag in i truppen"

Det har gått fem och ett halvt år sedan Rio Ferdinand avslutade spelarkarriären. I en intervju med The Mo Gilligan Podcast, som Goal hänvisar till, återberättar nu 42-åringen ett minst sagt udda ögonblick från sin karriär.

I början av säsongen 96-97 var den tidigare mittbacken en del av West Hams trupp som skulle ta sig an Arsenal på Highbury, men Ferdinand togs aldrig ut i den slutgiltiga matchtruppen. Då tog sig den då 17-årige Ferdinand till baren och började dricka drinkar. Lite senare kom West Hams materialförvaltare upp och sa till Ferdinand att han skulle byta om, eftersom nyförvärvet Paulo Futre tog en taxi och åkte hem då han såg att han inte tilldelats tröja nummer 10.

- Jagt hade druckit tre 'brandy en coke' (en drink), då kom materialförvaltaren och sa att jag var tvungen att byta om, samtidigt som jag hade en drink i handen, säger Ferdinand.

- Vad är det som händer?, tänkte jag. Det var mitt första framträdande på Highbury. Paulo (Futre) lämnade Highbury innan avspark.

Ferdinand fortsätter:

- Jag satt på bänken och tänkte: "snälla, byt inte in mig". Jag ville inte komma in på planen.

Ferdinand byttes senare in i matchen, när West Ham låg under med 2-0. Matchen? Den vann Arsenal med just 2-0.