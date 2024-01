Ferdinand kritiserar Arteta - efter restaurangbilder: "Dumheter"

Arsenal var nyligen i Dubai för träningspass i värmen, och då passade bland andra chefstränaren Mikel Arteta på att äta på en av stjärnkrögaren Nusret Gökçes, som även kallas för "Salt Bae", restauranger.

Videoklipp har läckts ut från Artetas bord på restaurangen, där han blev matad, och nu är förre Manchester United-profilen Rio Ferdinand kritisk.

Ferdinand menar att en United-tränare aldrig skulle tillåta sig själv att bli matad.

- En Manchester United-tränare skulle aldrig göra så, det är bara Arsenal-tränare som gör den typen av dumheter. "Pep" (Guardiola) skulle inte göra det, säger Ferdinand enligt den engelska tidningen Daily Mirror.

Arteta tycker samtidigt att det var ett bra läger i Dubai.

- Det var fantastiskt, det var ett fenomenalt läger på alla sätt och vis. Vi jobbade verkligen hårt med saker som vi vill göra, och vi laddade batterierna. Det hjälpte till att det var en annan miljö och vackert väder, säger han enligt Daily Mirror.

Arsenal ställs på tisdag mot Nottingham Forest borta i Premier League. London-klubben är på tredje plats i den engelska ligan.

Arteta eating steak straight off Salt Bae’s fork should be a sackable offence in my opinion. 🍴🥩 pic.twitter.com/cxN9XbXoZR