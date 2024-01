Ferdinands råd till Arsenal: "Köp Alexander Isak"

I förra veckan presenterade Newcastle sitt årsbokslut och det var dyster läsning. I och med att klubben gick back med nästan en miljard kronor har brittiska medier spekulerat i att det kan bli aktuellt med stjärnförsäljningar. En av dem som omnämnts i det sammanhanget är Alexander Isak.

Manchester United-ikonen Rio Ferdinand tycker att Arsenal borde ta tillfället i akt och slå till på svensken.

- Alexander Isak löpte konstant in bakom backlinjen (mot Manchester City). Om jag vore Arsenal så hade jag gått in med allt och köpt honom, säger han i podcasten FIVE enligt The Mirror.

Han fortsätter:

- Varför? De (Newcastle) kan inte spendera pengar. De har problem. Jag tror det behövs ett steg till (innan Isak kan gå till klubbar som Real Madrid). Någonstans såg jag att de måste sälja för att kunna köpa igen.

Isak står den här säsongen noterad för 14 mål på 23 tävlingsmatcher.