Fernandes ärliga svar om United: "Vi har saknat disciplin ett tag"

Erik ten Hag har tagit över som ny huvudtränare i Manchester United. Nederländaren ska försöka vända lagets negativa spiral senaste säsongerna till något positivt, och därmed har han en stor utmaning framför sig.

Redan har ten Hag gjort flera förändringar jämfört med tidigare, bland annat har han infört nya regler så som att spelarna inte får använda mobiltelefoner vid middagsbordet samt att spelare straffas om de kommer sent till träningar eller lagmöten.

Bruno Fernandes välkomnar reglerna, och menar att Manchester United har brustit när det gäller disciplin senaste åren.

- Jag anser att vi har saknat det (disciplin) ett tag, och enligt mig är disciplin viktigt. Disciplin är inte bara sättet du spelar på planen, positionen du har, vad du behöver göra, utan det är också utanför planen - kom inte sent till möten, kom inte sent till middagar, säger Fernandes till The Athletic.

- Jag anser att det är väldigt viktigt. Om alla är i tid och någon kommer sent, då borde han straffas. Så jag tycker det är väldigt bra att han (ten Hag) gör det och för mig är det fantastiskt, för jag är alltid i tid och har inga problem med det.

Manchester United har inlett försäsongen med tre raka segrar. På lördag väntar ett möte med Aston Villa.