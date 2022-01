Fiasko för Krafths Newcastle - ute ur FA-cupen

Cambridge United håller till i botten av den engelska tredjedivisionen League One till vardags. Förväntningarna var därför låga på Cambridge när laget gästade Premier League-klubben Newcastle i FA-cupen under lördagen. Den svenske landslagsbacken Emil Krafth startade för hemmalaget, liksom nyförvärvet Kieran Trippier från Atlético Madrid.

Tio minuter in i andra halvlek kom matchens första mål - och det var Cambridge som gjorde det. Efter en tilltrasslad situation i Newcastles straffområde höll sig Joe Ironside framme och tryckte dit 0-1 från nära håll. Målet godkändes först efter flera minuters VAR-granskning, där reprisbilderna visade att det inte var någon offside i uppbyggnaden till målet.

Newcastle jagade en kvittering för att ta matchen till förlängning och kom nära på tilläggstid. Joelinton nådde högst på en hörna, men Cambridge-målvakten Dimitar Mitov fick upp händerna och lyckades rädda nicken. Matchen slutade 0-1 och Newcastle är chockartat nog ute ur FA-cupen redan i den tredje omgången.

Det är första gången sedan 1958 som Newcastle åker ut ur FA-cupen på hemmaplan mot ett lag som är åtminstone två divisioner längre ner i seriesystemet. Säsongen 1957/58 var det Scunthorpe som stod för motståndet.

I början av oktober i fjol fick Newcastle en ny ägare i form av den saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman. Newcastle benämns därmed som "världens rikaste klubb" tack vare bin Salmans enorma tillgångar.

På annat håll lyckades Viktor Gyökeres och Coventry ta sig vidare efter 1-0 mot Derby County, medan Ken Semas Watford åkte ut efter en 1-4-förlust borta mot Leicester.

🙄 - The previous time Newcastle Utd were eliminated in a home FA Cup match against a team that was playing at least two tiers below them was in the fourth round of 1957/58, 3-1 against Scunthorpe (3rd tier) on 25 January 1958. #newcam #FACup