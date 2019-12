Fiasko för Manchester United - föll mot jumbon efter målvaktsblunder

Med Paul Pogba tillbaka i truppen och Victor Nilsson Lindelöf i startelvan ställdes under söndagen mot Premier League-jumbon Watford.

Efter en händelsefattig första halvlek - som egentligen inte bjöd på mycket mer än att Jesse Lingard brände ett bra läge efter dryga halvtimmes spel - så bröts dödläget i matchens andra akt. Av Watford.

Watfords Will Hughes skickade in en inläggsfrispark i straffområdet och där nickskarvade Christian Kabasele till Ismaila Sarr. Yttern drog till med ett volleyskott som han knappt fick styrfart på, men det skulle visa sig räcka. För David de Gea misslyckades att fånga bollen med händerna och fick se bollen studsa på hans eget huvud och in i mål.

Minuter senare ordnade målskytten Sarr straff till Watford, när han fälldes av Aaron Wan-Bissaka. Straffen tog Troy Deeney hand om och skickade in 2-0 till jumbon mot United.

Därefter inledde Manchester United en jakt på reducering och ett av Ole Gunnar Solskjærs drag var att byta in storstjärnan Paul Pogba, som gjorde sitt första framträdande sedan september. Men bytet hjälpte föga. Manchester United lyckades inte ta sig närmare och matchen slutade 2-0.

- Vi startade för långsamt. Den första halvleken var väldigt, väldigt dålig från båda lagen och när vi släpper in två snabba mål, som vi gjorde efter deras två skott på mål, så gav vi oss själva ett för stort arbete, säger Manchester United-managern Ole Gunnar Solskjær till Sky Sports enligt BBC.

Förlusten innebär att Manchester United nu har spelat ihop 25 poäng på 18 omgångar och laget ligger för tillfället på åttonde plats. Watford är, trots vinsten, alltjämt jumbo i Premier League. Laget har spelat ihop tolv poäng, lika många som Norwich.

Startelvor:

Watford: Foster – Mariappa, Kabasele, Cathcart, Remenía – Capoue, Houghes – Sarr, Doucouré, Deulofeu - Deeney.

Manchester United: de Gea – Wan-Bissaka, Nilsson Lindelöf, Maguire, Shaw – McTominay, Fred – James, Lingard, Rashford - Martial.